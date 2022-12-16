Российские хакеры взломали тысячи аккаунтов агентов ФБР

Killnet заполучили личные данные сотрудников американского ФБР.
Всего доступ к личным данным был получен более чем 10 тысяч сотрудников внутренней разведки США. Среди них: страницы в соцсетях, аккаунты Google и Apple, данные медкарт и даже предпочтения на сайтах для взрослых.
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В результате фишинговой атаки получили доступ, осуществили взлом. Сотрудники ФБР на такой примитивный, но эффективный способ клюнули, — поделились хакеры в своем Телеграм.
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