Российские хакеры взломали тысячи аккаунтов агентов ФБР

Killnet заполучили личные данные сотрудников американского ФБР.

Всего доступ к личным данным был получен более чем 10 тысяч сотрудников внутренней разведки США. Среди них: страницы в соцсетях, аккаунты Google и Apple, данные медкарт и даже предпочтения на сайтах для взрослых.

В результате фишинговой атаки получили доступ, осуществили взлом. Сотрудники ФБР на такой примитивный, но эффективный способ клюнули, — поделились хакеры в своем Телеграм.