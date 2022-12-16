В Ленобласти достраивают один из жилых комплексов

В настоящее время идет обследование возведенных конструкций здания.

По информации телеграм-канала Стройблок ЛО для СМИ, в регионе достроят третий корпус ЖК «Северный вальс».

Строительство будет завершено за счет средств инвестора, привлеченного Правительством Ленинградской области.

Отмечается, что после обмана от прежнего застройщика ведутся исследования по результатам которых станет ясна объективная картина об объемах работ необходимых для завершения строительства, а также будет определена их сметная стоимость.

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Следующий этап – заключение договора с генеральным подрядчиком, что планируется сделать в первом квартале 2023 года.