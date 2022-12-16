Сбер: на территории СЗФО спрос на семейную ипотеку вырос в два раза за 2022 год

По информации пресс-службы Сбера, более половины оформленных ипотечных кредитов пришлось на Санкт-Петербург.

В Северо-Западном федеральном округе значительно вырос спрос на семейную ипотеку. С начала 2022 года, например, только Сбербанк выдал кредитов на 46,4 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем Сбер выдал в 2021 году.

Чаще всего льготной программой пользовались семьи Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы оформили в Сбере ипотечные кредиты на рекордные 33,2 миллиарда рублей.

Отметим, что воспользоваться данной программой могут семьи , где воспитывается хотя бы один ребенок, рожденный после 2018 года включительно. Также льгота распространяется на семьи с детьми-инвалидами.

Согласно условиям семейной ипотеки, россияне могут приобретать квартиру в уже сданных новостройках или на этапе строительства. Кроме того, программа предусматривает и строительство частного дома.