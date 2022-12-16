Сбер: на территории СЗФО спрос на семейную ипотеку вырос в два раза за 2022 год

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
4dfc6b76-a20b-414a-85e4-8fe9791e7cb6
Фото:пресс-служба Сбера

По информации пресс-службы Сбера, более половины оформленных ипотечных кредитов пришлось на Санкт-Петербург.

В Северо-Западном федеральном округе значительно вырос спрос на семейную ипотеку. С начала 2022 года, например, только Сбербанк выдал кредитов на 46,4 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем Сбер выдал в 2021 году.

Чаще всего льготной программой пользовались семьи Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы оформили в Сбере ипотечные кредиты на рекордные 33,2 миллиарда рублей.

Отметим, что воспользоваться данной программой могут семьи , где воспитывается хотя бы один ребенок, рожденный после 2018 года включительно. Также льгота распространяется на семьи с детьми-инвалидами.

Согласно условиям семейной ипотеки, россияне могут приобретать квартиру в уже сданных новостройках или на этапе строительства. Кроме того, программа предусматривает и строительство частного дома.

Вам будет интересно
Сбер: на территории СЗФО спрос на семейную ипотеку вырос в два раза за 2022 год СЗФО, Сбер, ипотека
Сбер: онлайн-заказы лекарств в Северо-Западном федеральном округе выросли на 62%
15 декабря 2022 года — За 11 месяцев 2022 года количество заказов СБЕР ЕАПТЕКИ в СЗФО в интернет-аптеке увеличилось на...
15.12.2022 70
Автор