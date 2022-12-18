«Мамы в фокусе внимания»: в Сланцевском районе прошли медосмотры для мам

В Сланцевской межрайонной больнице 17 декабря прошли медосмотры в рамках проекта «Мамы в фокусе внимания».

За один день многодетные мамы, матери-одиночки и мамы, воспитывающие детей-инвалидов, смогли получить консультации нескольких врачей, а также пройти УЗИ, ЭКГ, маммограмму, флюорографию, сдать анализы.

Видео от Администрация Сланцевского муниципального района

Напомним, проект «Мамы в фокусе внимания» реализуют комитет по здравоохранению Ленобласти, комитет по социальной защите населения и ленинградское отделение «Союза женщин России».