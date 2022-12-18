Более 80 подъездных дорог к садоводствам Ленобалсти начнут ремонтировать в 2023 году

В Ленобласти утвердили программу ремонта подъездных дорог к садоводствам региона, которая стартует со следующего 2023 года.

В перечень вошли 85 дорог: 64 муниципальных и 21 региональная. Первыми займутся муниципалы с привлечением субсидий, вторые будет делать «Ленавтодор». Список составляли вместе с петербургским управлением садоводства и огородничества, с ним можно ознакомиться по ссылке.

В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие к большему количеству зарегистрированных участков. Весной сформируют программу ремонта на лето. Добавляется, если дорога не находится на балансе у муниципалов или области, она не попадет в программу, рассказал Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Барышников.