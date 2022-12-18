Дорожники Ленобласти днем и ночью расчищают трассы от снега

В Ленобласти продолжают чистить улицы от снега. В эти выходные работа была сосредоточена на уборке тротуаров, остановок и обочин

Как рассказали в дорожном комитете, большую часть работ проводят ночью — это более удобное время, так как движение меньше. Отмечается, что специалисты трудятся без выходных.

В жилой зоне уборка в ночные часы ведется деликатнее, чтобы не нарушать тишину.

Фото: t.me/dorogi_47

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.