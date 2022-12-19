Благодарный петербуржец подготовил подарок для дворника

Автор: Сергей Агутин
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Житель дома в Калининском районе Санкт-Петербурга решил к Новому году порадовать местного дворника и преподнес ему подарок. Таким образом автомобилист отблагодарил его за отличную работу.

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Судя по опубликованному в интернете кадру, дворник на улице Учительская, 17-2, заслужил подарок за отлично почищенную от снега парковку. Запакованный дар и благодарственную записку петербуржец оставил в парадной на почтовых ящиках.

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17.10.2022 2474
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