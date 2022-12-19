Благодарный петербуржец подготовил подарок для дворника

Житель дома в Калининском районе Санкт-Петербурга решил к Новому году порадовать местного дворника и преподнес ему подарок. Таким образом автомобилист отблагодарил его за отличную работу.

Судя по опубликованному в интернете кадру, дворник на улице Учительская, 17-2, заслужил подарок за отлично почищенную от снега парковку. Запакованный дар и благодарственную записку петербуржец оставил в парадной на почтовых ящиках.