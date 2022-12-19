Экологи оштрафовали нарушителей в природных заказниках Ленобласти

Инспекторы Эконадзора и дирекция ООПТ провели рейд в природных заказниках во Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области.

Движение и стоянку транспорта вне дорог и специально оборудованных мест проверили в заказниках «Токсовский», «Токсовские высоты», «Гряда Вярямянселькя», «Гладышевский», «Линдуловская роща» и «Болото Озерное».

В ходе рейда были обнаружены следы снегоходов и несанкционированные стоянки автомобилей. Всем нарушителям выписали штрафы.