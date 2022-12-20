Киберэксперт Сизов предупредил о звонках мошенников сразу после получения банковской карты

Преступники вплетают в свои схемы новые повестки и бытовые ситуации.

Даже самым осведомлённым россиянам невозможно на сто процентов обезопасить себя от мошенников, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По утверждению эксперта, преступники вплетают в свои схемы новые повестки и бытовые ситуации, желая застать жертв в самом уязвимом положении.

К примеру, пояснил Сизов, мошенники могут позвонить через десять — пятнадцать минут после доставки возможной жертве банковской карты, заявив о необходимости активировать «пластик». При этом преступник станет задавать вопросы, которые не вызовут подозрения в обмане.