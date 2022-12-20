Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти 21 декабря

Особенно непогода скажется на дорогах.
Как пишет синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, жителей региона ждет ненастная погода в предстоящие сутки.
Самое неприятное в завтрашней погоде это осадки, которые будут сразу в нескольких фазах. Ночью снег, переходящий в мокрый снег, утром и в первой половине дня гололед и замерзающий дождь, так что на дорогах, особенно на тротуарах будет очень скользко. Во второй половине дня, когда температура воздуха перейдет к плюсовым значениям, пойдет дождь, — передает специалист.
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