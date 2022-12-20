В строящийся дом в Выборгском районе бросили бутылку с зажигательной смесью

По информации ivbg.ru, 19 декабря около 11:30 в полицию Выборгского района обратился 33-летний житель Коробицыно. В его строящемся доме на улице Строителей произошел пожар.

По предварительным данным, в окно на первом этаже бросили бутылку с горючей смесью. Огонь охватил обстановку. На звук разбитого стекла сбежались соседи и потушили возгорание, не вызывая пожарных.

Пострадавших в результате происшествия нет. Полиции хозяин сообщил, что конфликтов ни с кем не имеет. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога заведено уголовное дело.