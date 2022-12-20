Исследование: россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard

Многие россияне просто не ощутили значительных перемен после ухода известных платежных систем Visa и Mastercard.

Кроме того, вместе с уходом этих систем были отключены и сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Согласно исследованию, порядка 61% россиян не ощутили каких-то больших изменений в оплате девайсами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании «Б1».

Лишь 17% респондентов полностью перестали пользоваться подобным вариантом оплаты. В настоящее же время бесконтактной оплатой активно пользуется молодежь, а люди более старшего поколения выбирают оплату картой или наличными.