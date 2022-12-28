Пять лучших иностранных драм 2022 года по мнению ivbg

Сегодняшняя киноиндустрия многогранна за счет колоритности разных стран. Каждый год люди ждут выхода очередного киношедевра, но он не всегда соответствует их ожиданиям. Подводя итоги, Ivbg собрал пятерку лучших драм, которые вышли в прокат в 2022 году. О каждой из них подробно рассказываем в нашем материале.

Список составлен в свободном порядке на основе рейтингов западных критиков и известных европейских журналов. Некоторые картины не вошли в топ из-за наличия сцен, запрещенных законодательством России.

Солнце моё (Aftersun)

Режиссёр: Шарлотта Уэллс

В главных ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио

Жанр: драма

В драматической киноленте поднимается тема отношений родителей и детей. Как общаться со своим чадом, если неоткуда взять положительный пример взрослого? Что поможет стереть границы, выстаиваемые годами, и найти пусть к сердцу близкого человека? Основная сюжетная линия разворачивается вокруг одиннадцатилетней Софи и ее отца, которые вместе отправились в отпуск. Родители девочки в разводе, поэтому для юной героини взаимодействие с отцом выглядит как игра в прятки: нашла, а он опять спрятался. Сам отец в поисках того верного направления, в котором ребенок начинает чувствовать родительскую связь. И порой он теряется в реальности. Софи задает родителю свойственные возрасту вопросы, вытекающие из их семейной ситуации, а также о самой жизни в целом. Делится с ним своими впечатлениями и умозаключениями. Кинолента периодически идет в привычном для зрителя формате, а порой вклиниваются съемки от лица девочки или ее папы. Ближе к концу оказывается, что это воспоминания взрослой Софи, перемешанные с кадрами, которые были сняты много лет назад. Она пытается проанализировать свои отношения с папой в перерывах между уходом за младенцем. Понять, кем отец был в тот момент, что из себя представлял в детстве и кем стал потом.

Время Армагеддона (Armageddon Time)

Режиссер: Джеймс Грэй

В главных ролях: Майкл Бэнкс Репета, Энтони Хопкинс, Энн Хэтэуэй, Джереми Стронг

Жанр: драма

Кинолента рассказывает историю шестиклассника Пола, который нашел понимание по другую сторону баррикад. В первый день нового учебного года в обычной школе его любовь к рисованию приводит к дружбе с чернокожим одноклассником Джонни. Они делятся друг с другом интересами, мыслями и планами, которые в конечном счете приведут к печальному исходу. Новый друг привлекает главного героя своей непокорностью и попытками отстоять право на собственное существование. Это связано с тем, что действия разворачиваются в Нью-Йорке 1980 года в предгейгановской Америке с господствующим расизмом. В картине полностью присутствует документальный фрагмент, где Рональд Рейган в своей телевизионной речи угрожает избирателям ядерной войной. Сам Пол мечтает стать художником, но в кругу семьи его поддерживает лишь дедушка. Старший родственник не только делится с внуком своей жизненной мудростью, но и рассказывает трагическую историю семьи: от гонения евреев до их неприятия в обществе. Возраст, которому свойственно некоторое недомыслие, желание выбраться из неприятного мира толкают юного героя на нехорошие поступки.

Событие (Happening)

Режиссёр: Одри Диван

В главных ролях: Анамария Вартоломеи, Кейси Мотте Клайн, Сандрин Боннэр

Жанр: драма

Действие разворачиваются в 1960-х, когда во Франции запрещены аборты. Главная героиня по имени Анна неожиданно узнает, что беременна. Новость шокирует девушку — у нее большие планы на свое будущее. Это толкает ее на нелегальный аборт. В картине «во всей красе» продемонстрированы медицинские процедуры в антисанитарных условиях. Камера показывает, насколько мучительным становится для девушки подобный выбор, избегая при этом съемки гениталий. Минимальное количество диалогов, акцент на нервных жестах и растерянности в глазах дают зрителю возможность погрузится в состояние главной героини. Присутствуют откровенные сцены.

Фильм, основанный на сюжете французской писательницы Анни Эрно, получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале 2021 года. Премьера киноленты состоялась в январе 2022 года.

Фабельманы (The Fabelmans)

Режиссёр: Стивен Спилберг

В главных ролях: Матео Зорион Фрэнсис-Дефорд, Габриэль Лабелье, Мишель Уильямс, Пол Дано

Жанр: драма

О основу истории ложится биография одного из самых известных американских режиссеров XX века — самого Спилберга. Начинается она с того, что маленький Сэмми впервые идет с родителями в кино. С этого момента мальчик открывает для себя волнительный мир искусства на большом экране. Впечатленный увиденным, он начинает разыгрывать сцены и снимать их на камеру отца с маминой подачи. Родители воспринимают страсть сына по-разному: для матери — талантливой пианистки — это своеобразная компенсация за несостоявшуюся карьеру, а для отца — компьютерного инженера, выглядит как обычное хобби, которое не стоит больших вложений. Два с половиной часа зрители наблюдают за его съемками, методами работы и драмой внутри семьи Фабельманов. Мать, как увидел на одной из своих лент Сэмми, влюблена в лучшего друга отца, а последний находится в неведении и в образе гения тянет на себе многодетную семью. Помимо главного героя у несчастной пары есть еще три дочки. В фильме затрагиваются сразу много тем: становление личности гения, семейные узы, взаимоотношения отцов и детей, взаимодействие со сверстниками и даже отношение к евреям. Но особое место занимает поддержка близких, которые либо топят мечту, либо дают ей крылья.

Банши Инишерина (The Banshees of Inisherin)

Режиссёр: Мартин Макдонах

В главных ролях:

Жанр: драма, комедия

В основе сюжета трагикомедии лежат отношения двух друзей — Колма и Падрика, живущих на ирландском острове. Колм неожиданно перестает общаться с Падриком, уходя в написание музыки. Друг не понимает, что могло измениться за сутки с их последней встречи в пабе и пытается обратить на себя внимание музыканта. Суть конфликта проста — Колм больше не хочет трать свою жизнь на бесполезные разговоры. А Падрик считает, что наивысшая ценность — это дружба и теплая беседа. Каждый пытается отстоять свою точку зрения, что порой приводит к абсурдности происходящего. Несмотря на то, что в фильме много пафосных клише, режиссёру удалось передать человеческие реакции на душевные терзания.

Среди вышедших на экраны драматических фильмов также следует отметить «Иа» (EO), «Благословение» (Benediction) и «Сент-Омер» (Saint Omer). Кинолента «Элвис» (Elvis) этого года режиссёра База Лурмана, хоть и попала в 10 лучших по версии журнала Time, не дотягивает до уровня остальных. История легендарного американского певца в новой киноленте не позволяет зрителю почувствовать все тяготы человека, который достиг колоссальных успехов на музыкальном поприще.