В Парголово сгорел ангар по производству лодок

Сумма ущерба устанавливается.
По информации издания Neva.Today, возгорание произошло в ангаре по производству лодок ПВХ в Парголово.
Прибывшие на место происшествия спасатели в короткие сроки ликвидировали пожар. Отмечается, что в пристройке хранились горючие вещества, которые и воспламенились.
Ангар сгорел полностью, сумма ущерба еще не установлена. Локализовать огонь удалось спустя полтора часа.
Вам будет интересно
Новая электрозарядная станция появилась на 46-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. На АЗС «Газпромнефть» установили три новые электрозаправки мощностью...
21.12.2022 48