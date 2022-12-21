В Парголово сгорел ангар по производству лодок

Сумма ущерба устанавливается.

По информации издания Neva.Today, возгорание произошло в ангаре по производству лодок ПВХ в Парголово.

Прибывшие на место происшествия спасатели в короткие сроки ликвидировали пожар. Отмечается, что в пристройке хранились горючие вещества, которые и воспламенились.

Ангар сгорел полностью, сумма ущерба еще не установлена. Локализовать огонь удалось спустя полтора часа.