В 2022 году туристы принесли городу 366 млрд рублей

Экономика Петербурга получила в полтора раза больше денежных вливаний чем в прошлом году.

Около 366 млрд рублей вложили в экономику Северной столицы туристы за 2022 год. Показатель превышает прошлогодние цифры на 57% — сообщает Piter.tv.

Количество гостей города увеличилось. К тому же путешественники стали проводить в Северной столице больше времени.

Кроме того цены на отдых в Петербурге значительно выросли в сравнении с прошлым годом.

Смотрите также Стало известно, как туристы предпочитают путешествовать в Петербург