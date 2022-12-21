В 2022 году туристы принесли городу 366 млрд рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Экономика Петербурга получила в полтора раза больше денежных вливаний чем в прошлом году. 

Около 366 млрд рублей вложили в экономику Северной столицы туристы за 2022 год. Показатель превышает прошлогодние цифры на 57% — сообщает Piter.tv.

Количество гостей города увеличилось. К тому же путешественники стали проводить в Северной столице больше времени.

Кроме того цены на отдых в Петербурге значительно выросли в сравнении с прошлым годом.

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