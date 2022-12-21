В Ленобласти утверждены тарифы на проезд

С 1 января 2023 года тарифы на проезд общественным транспортом вырастут в среднем на 6% – в пределах прогнозной инфляции, утвержденной Минэкономразвития.

«Для последовательного развития транспортной системы и улучшения качества транспортного обслуживания с 1 января 2023 года увеличены предельные максимальные тарифы на проезд в автомобильном транспорте. Это, в том числе, позволит нам продолжать работу по организации комфортабельных и безопасных перевозок в Ленинградской области», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Приказами комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на 2023 год установлены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также по муниципальным маршрутам. Подробнее об изменениях предельных максимальных тарифов на проезд общественных транспортом – в приказе ЛенРТК.

Ранее стало известно, что дети мобилизованных смогут пользоваться бесплатными проездными до конца 2023 года