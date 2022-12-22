В Петербурге и Ленобласти разыскивают забытый в электричке русский народный костюм XIX века

Автор: Гузель Галимова
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Этнологический клуб «Параскева» уже вторую неделю разыскивает народный костюм Вологодской губернии второй половины XIX века.

Бесценный экспонат, на создание которого ушло несколько лет, был забыт в электричке «Санкт-Петербург — Гатчина». Его везли в Гатчину на мероприятие. Когда пропажу заметили, вернуть его обратно не получилось. Костюм бесследно исчез. Экспонат, сложенный в пакет, был оставлен на одной из верхних полок, пишет 47news.

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Фото предоставлено этнологическим клубом

Поиски костюма ведутся ежедневно, в клубе обратились в полицию и очень надеются на помощь неравнодушных.  Отмечается, что на создание костюма ушло несколько лет — ткани для сарафана и рубашки были сделаны на старинном ткацком станке вручную.

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18.12.2022 272
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