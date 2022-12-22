Котяков ответил, будут ли выплаты на детей к Новому году

Министр труда России Антон Котяков рассказал, стоит ли россиянам с детьми ждать доплаты к Новому году.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава министерства заявил, что никаких допвыплат семьям с детьми не планируется.
— У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми – будет единое пособие, — сказал Котяков.
Он отметил, что на данный момент система мер поддержки обширна и нужно реализовывать их, пишет РИА «Новости».
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