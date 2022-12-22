На Сиверской ГЭС в Ленобласти произошло ЧП

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Интерфакс», 22 декабря около 05:00 произошла авария на плотине Сиверской гидроэлектростанции в Гатчинском районе Ленинградской области.

Был поврежден щит левого водосброса Сиверской гидроэлектростанции, после чего река разлилась, произошло подтопление. Угрозы населению нет, поблизости нет жилых домов. К ремонтным работам были привлечены аварийные бригады.

Сиверская ГЭС мощностью 175 КВт входит в каскад из шести гидроэлектростанций на реке Оредеж. Введена в эксплуатацию в 1957 году, остановлена в 1973-м.

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19.11.2022 811
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