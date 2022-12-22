В Ленобласти за 2022 год произошло 441 ДТП с участием животных

Как сообщает «Петроград», за 11 месяцев 2022 года в Санкт-Петербурге произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. В одном из ДТП погиб человек, еще один получил ранения.

В Ленинградской области за этот же период произошла 441 авария с участием животных. Погибли три человека, еще 19 были ранены.

В Росприроднадзоре советуют учитывать особенности поведения животных. Например, зайцы, косули и олени, оказавшись в пучке света фар, не могут выбраться из него самостоятельно. Водителю следует остановиться и приглушить фары.