Посетитель «Магнита» был арестован в Приозерске

Задержанный пытался устроить драку в магазине.
47.news сообщили о том, что в конце октября в Приозерске 30-летний местный житель устроил дебош в одном из магазинов сети «Магнит».
Мужчина ругался с сотрудницей магазина и приставал к посетителям, намереваясь устроить драку. В адрес окружающих он выкрикивал оскорбления и угрозы.
22 декабря суд Приозерского района Ленинградской области вынес вердикт. Арестованный за мелкое хулиганство получил наказание виде административного ареста на 5 суток.
Ранее стало известно, что задержана цыганка, укравшая за два часа телефоны у восьми женщин в Петербурге.