Посетитель «Магнита» был арестован в Приозерске

Задержанный пытался устроить драку в магазине.

47.news сообщили о том, что в конце октября в Приозерске 30-летний местный житель устроил дебош в одном из магазинов сети «Магнит».

Мужчина ругался с сотрудницей магазина и приставал к посетителям, намереваясь устроить драку. В адрес окружающих он выкрикивал оскорбления и угрозы.

22 декабря суд Приозерского района Ленинградской области вынес вердикт. Арестованный за мелкое хулиганство получил наказание виде административного ареста на 5 суток.

Ранее стало известно, что задержана цыганка, укравшая за два часа телефоны у восьми женщин в Петербурге.