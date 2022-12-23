В 2023 году может произойти увеличение материнского капитала поверх индексации

Такое мнение выразила эксперт.
Глава движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец ответила на вопрос журналистов, будет ли очередное повышение маткапитала в 2023 году.
Как считает эксперт, выплата может быть увеличена поверх индексации:
индексация материнского капитала у нас проходит регулярно. И повышение на 12 % это уже не просто индексация, а именно повышение. Нужно различать эти понятия. И это очень важно, поскольку материнский капитал стал действенной мерой поддержки семей с детьми и мощным стимулом для увеличения рождаемости, — цитирует Волынец Teleprogramma.pro.
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15.12.2022 371