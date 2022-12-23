В пятницу утром, 23 декабря, на синей ветке метрополитена Петербурга произошел сбой в движении поездов.
От станции метро «Черная речка» до станции «Технологический институт» поезда ходят с большими задержками — вплоть до остановок в тоннеле на 20 минут.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, задержка произошла из-за поломки светофора. Работы ведутся.
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22.12.2022 68