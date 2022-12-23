Эксперты назвали лучшие марки растворимого кофе: их можно найти в любом магазине

«МаркаКачества» выяснила, каким брендам растворимого кофе можно доверять.
Всего специалисты выделяют три марки быстро завариваемого кофе. По результатам тестов выяснилось, что у них отличный вкус и не нарушена технология приготовления.
Самый популярный из них — марка Egoiste. Его эксперты советуют больше всего, поскольку у него доступная цена и уникальная технология производства.
Также выделяется из других марок кофе Mount Hagen. Правда, этот бренд не так распространен в российских магазинах.
Еще один лидер — Bushido. Представлен несколькими видами и имеет не такую низкую цену, как Egoiste, однако кофеманам этот бренд наверняка понравится.
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08.12.2022 1104