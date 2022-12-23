Количество автоугонов в России растет. Страховщики назвали самую угоняемую марку

Как сообщают «Известия», в России с октября растет количество угоняемых автомобилей. По сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25%.

Чаще всего угоняют автомобили марки Hyundai: модели Santa Fe (14% угонов), Creta (5%), Palisade (5%), а также Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). В 2022 году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%). Также часто угоняют японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) и Toyota Camry (4%).

По оценке экспертов, в 2022 году средний размер страховых выплат по угонам составил 3 млн рублей, увеличившись почти на 50%. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним.