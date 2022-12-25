«Суммы огромные, даже не смотрел на них»: экс-футболист «Зенита» рассказал о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин

Бывший футболист сборной России Максим Канунников рассказал «Матч ТВ» о трате 750 тысяч рублей за один поход в магазин.
Спортсмен вспомнил, что для мероприятия в ресторане ему нужны были брюки, однако он купил себе еще много одежды.
«Набирал просто все, что понравилось: «О, это прикольно!» Даже не меря, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них», – рассказал Максим Канунников
Максим Канунников становился двукратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». Также он известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».
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