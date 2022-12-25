Стало известно, где на 25 декабря зафиксированы 122 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 122 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Волосово (+1), Лагоново (+1).
  • Волховский район: Волхов (+2).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+2), Янино-1 (+5), Воейково (+1), Разметелево (+1), Разметелево (+5), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Старая (+1), п/ст. Ириновка (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Керро (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+32), Перово (+3), Рощино (+2), Советский (+7), Селезнево (+3), Светогорск (+3), Каменногорск (+3), Семиозерье (+1), Кирпичное (+1), Красносельское (+1), Пруды (+1), Зайцево (+1).
  • Киришский район: Кириши (+9), Будогощь (+1), Тихорицы (+1), Кукуй (+1).
  • Кировский район: Отрадное (+2), Назия (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Вахнова Кара (+1).
  • Ломоносовский район: Лаголово (+2).
  • Лужский район: Луга (+5), Ретюнь (+3).
  • Подпорожский район: Винницы (+1).
  • Сланцевский район: Дубок (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+2).
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