Один пистолет в кармане, четыре на сиденье и глушитель. Странного водителя остановили в Ленобласти

По информации ivbg.ru, 24 декабря около 02:00 на трассе возле поселка имени Свердлова Всеволожского района сотрудники ДПС остановили белый джип Gac GS8. За рулем находился 35-летний житель Санкт-Петербурга.

Из кармана у него достали один пистолет. На сиденье они заметили еще четыре пистолета, один из которых был с глушителем, а также патроны. Арсенал направили на экспертизу.

В уголовном деле фигурируют Наган, Браунинг, Фантом, два переделанных под боевое оружие травматических пистолета. Среди боеприпасов найдены патроны не только к этим пистолетам, но и к Парабеллуму.

Известно, что петербуржец уже привлекался за оружие, но тогда все закончилось прекращением уголовного преследования.