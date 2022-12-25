Александр Дрозденко встретил Александра Лукашенко в Пулково

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Россию для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ.
Предновогодняя встреча глав государств СНГ в Санкт-Петербурге и губернаторы, встречающие высоких гостей, – это традиция. Саммит пройдет с 26 по 27 декабря.
В аэропорту Пулково Александра Лукашенко встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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