Медико-санитарная часть целого комбината – 20 лет на благо людей

Весной 2022 года НПАО «Светогорский ЦБК», системообразующее российское предприятие, базирующееся в Ленинградской области и производящее используемую повсеместно офисную бумагу и термомеханическую целлюлозу, столкнулось с большими сложностями. А именно − с прекращением поставок химикатов для производства отбеливающих реагентов для целлюлозы, что повлияло на производство белой офисной бумаги.

Но, как говорится, в основе любого бизнеса, в первую очередь, лежит фактор квалифицированных кадров. Именно благодаря упорной исследовательской работе специалистов ЦБК в сотрудничестве с научными экспертами компания в кратчайшие сроки начала производство альтернативной полубеленой бумаги бежевого цвета, обладающей всеми необходимыми характеристиками для печати высокого качества. Благодаря этой разработке потребители Ленобласти и всей страны смогли без проблем продолжить успешно решать свои ежедневные личные задачи и деловые задачи организаций.

Про квалифицированные кадры. В этом году НПАО «Светогорский ЦБК», несмотря на все сложности, обеспечил занятостью, вниманием и заработной платой сотрудников. А их, немного-немало, более 1 700 человек. Забота о сотрудниках и их семьях лежит в традициях компании, поэтому в 2002 году на территории комбината в городе Светогорске, была построена и введена в работу медико-санитарная часть (медсанчасть). Абсолютно новое здание, построенное с нуля, в котором было размещено современное медицинское оборудование. С тех пор медсанчасть играет огромную роль не только в жизни сотрудников комбината, но и членов их семей, а также ветеранов производства.

В уходящем году исполнилось ровно 20 лет, как медсанчасть стала неотъемлемой частью предприятия. Работающий в ней высококвалифицированный персонал оказывает всестороннюю медицинскую и профилактическую помощь.

«Приятно, что такая забота о людях и их здоровье продолжает быть частью философии нашей компании. Ведь содержание целой клиники – это право, а не обязанность работодателя, что свидетельствует о высочайшей социальной ответственности нашего предприятия!» — отметила Лилия Гумерова, главный врач медсанчасти.

Кроме того, в декабре стартовала новая инициатива медико-санитарной части компании – «Школа здоровья». Целью проекта является формирование здорового образа жизни и освещение различных тем, касающихся заботы о здоровье, а также приобретение практических навыков для лечения имеющихся заболеваний. Желающие принять участие в такого рода занятиях получат большой спектр знаний о здоровье человека и наиболее важных аспектов поддержания и сохранения здоровья своего и своих близких.

Директор НПАО «Светогорский ЦБК» Тимур Габидуллин отметил важность работы медсанчасти: «В числе приоритетов нашей компании не только обеспечение населения Российской Федерации бумажной продукцией и предоставление безопасных и высокотехнологичных рабочих мест для жителей Ленинградской области, но и благополучие каждого сотрудника. Вот почему деятельности медико-санитарной части на территории нашего комбината отводится особо ценная роль. И мы гордимся, что вот уже целых 20 лет вместе с нами работают профессионалы своего дела, отзывчивые врачи, бесконечно преданные своему делу».