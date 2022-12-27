Россиянам назвали лучший возраст для начала накопления пенсии

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов поделился с агентством «Прайм», в каком возрасте следует начинать откладывать деньги для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости.

Аналитик пояснил, что озаботиться этим вопросом стоит в сорок лет, хотя, подчеркнул он, многие люди задумываются об этом только на шестом десятке. По его словам, существуют различные стратегии накопления, но самым эффективным вариантом является открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

«Получая вычеты от государства, можно увеличивать доходность и сэкономить на налогах. Это демократичный вариант: он имеет смысл, если сумма взносов составляет не более 30 тысяч рублей в месяц», – сообщил Валерий Емельянов

Эксперт отметил, что, покупая каждый месяц облигации федерального займа, за 10 лет человеку удастся собрать капитал в размере до шести миллионов рублей, а за 20 лет у него получится накопить свыше 21 миллиона рублей.

В таком случае человек сможет получать порядка 180 тысяч рублей в месяц, а с поправкой на инфляцию эта сумма составит приблизительно 50 тысяч, уточнил эксперт.