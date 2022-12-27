В 2022 году вертолеты санитарной авиации спасли жизни 348 жителям Ленобласти

Большинство вылетов было произведено в связи с болезнями системы кровообращения

«Вертолет в небо поднимается в любых экстренных ситуациях, когда другим транспортом безопасно пациента перевезти невозможно. Единственное препятствие ― погодные условия», ― подчеркнул зампредседателя правительства 47 региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Большинство вылетов (48,8 %) в 2022 году произвели в основном в связи с инфарктами и инсультами, травмами (26,9 %) ― из них ДТП 13,54%, ожоги 23,9 %, беременностью и родами (6 %).

Отметим, что в 2020 году в первом полугодии вертолеты вылетали в районы 151 раз, а в этом ― уже 279, за первые 6 месяцев 2021 года — 276 пациентов. В Ленобласти задействованы два вертолета марок Ансат и Bell-407. Отметим, что в прошлом году в Кингисеппе и в Рощино построили две дополнительные посадочные площадки.

Напомним, что санавиация начала свою работу в 47 регионе в 2014 году по инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. И работает за счет бюджетного финансирования. Так за 12 месяцев 2019 года было эвакуировано вертолетами в областные больницы 167 пациентов с болезнями системы кровообращения (57 в 2018 году), 164 пациента с травмами после ДТП и отравлениями (99 в 2018-м), 20 беременных (7 годом ранее).