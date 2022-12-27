Пробки на дорогах Петербурга достигли восьми баллов

Автор: Гузель Галимова
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Дороги Петербурга днем во вторник, 27 декабря, загружены на восемь баллов.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», частично пробки возникли из-за перекрытий дорог. Сообщается, что на данный момент перекрыто более двух десятков дорог. Не обошлось и без аварий.

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Фото: Яндекс Пробки

Можно предположить, что так или иначе на пробки повлиял проходящий в Петербурге саммит. Сегодня последний день.

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06.12.2022 197
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