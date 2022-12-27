Перезапуск бывшего завода Ford в Ленобласти отложили на неопределенный срок

Южнокорейская компания Sungwoo Hitech Rus, которая планировала в 2023 году запустить производство автокомпонентов на бывшем заводе Ford во Всеволожске Ленобласти, отложила проект на неопределенный срок.

Отмечается, что компания не отказалась от своих инвестиционных планов. Перенос запуска проекта связан со сложностями в логистике автопромышленного рынка. О новых сроках реализации проекта пока ничего неизвестно. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленобласти.