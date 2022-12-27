По традиции 27 декабря Учебно-методический центр ГОЧС И ПБ Ленинградской области принимает у себя гостей.
Вот и сегодня больше 25 учащихся из разных школ г. Всеволожска (МОУ СОШ №3 г. Всеволожска, МОУ СОШ №4» г. Всеволожска, МОУ «Лицея №1 г. Всеволожска») приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Спасателя.
Педагоги центра окунули детей в тонкости профессии «Спасателя», проведя мастер-класс с подростками. Участники распределились на группы и посетили класс оказания первой помощи, класс аварийно-спасательных работ, класс оперативно-тактической и специальной подготовки.
Школьники 7 класса были удивлены, как много должен знать Спасатель, чтобы вовремя прийти на помощь пострадавшему, оказать первую помощь, вытащить из-под завалов человека, либо из транспортного средства. Это одна из ответственных и опасных профессий в мире.
В преддверии Нового года преподаватели Учебно-методического центра напомнили детям о правилах дорожного движения, о правилах безопасности в дни новогодних каникул, в том числе о катаниях на горках, обращении с огнём и пиротехникой. Ученики узнали много интересной, а главное, полезной информации!
К сожалению, пожар может возникнуть внезапно. В дни праздников многие зажигают свечи и бенгальские огни. И правильное использование огнетушителей — это обязательное требование современного жителя мегаполиса.
«Ребята, чтобы спасателем было меньше работы, будьте сами внимательны и приглядываете за своими младшими братьями и сёстрами.» С наступающим Новым годом поздравила школьников начальник учебно-методического отдела Горшкова Марина Павловна.
Мероприятие, посвящённое Дню Спасателя, завершилось праздничным угощением и общим фотографированием!