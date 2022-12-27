По традиции 27 декабря Учебно-методический центр ГОЧС И ПБ Ленинградской области принимает у себя гостей.

Вот и сегодня больше 25 учащихся из разных школ г. Всеволожска (МОУ СОШ №3 г. Всеволожска, МОУ СОШ №4» г. Всеволожска, МОУ «Лицея №1 г. Всеволожска») приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Спасателя.

Педагоги центра окунули детей в тонкости профессии «Спасателя», проведя мастер-класс с подростками. Участники распределились на группы и посетили класс оказания первой помощи, класс аварийно-спасательных работ, класс оперативно-тактической и специальной подготовки.

Школьники 7 класса были удивлены, как много должен знать Спасатель, чтобы вовремя прийти на помощь пострадавшему, оказать первую помощь, вытащить из-под завалов человека, либо из транспортного средства. Это одна из ответственных и опасных профессий в мире.

В преддверии Нового года преподаватели Учебно-методического центра напомнили детям о правилах дорожного движения, о правилах безопасности в дни новогодних каникул, в том числе о катаниях на горках, обращении с огнём и пиротехникой. Ученики узнали много интересной, а главное, полезной информации!

К сожалению, пожар может возникнуть внезапно. В дни праздников многие зажигают свечи и бенгальские огни. И правильное использование огнетушителей — это обязательное требование современного жителя мегаполиса.

В зимний и весенний период особенно важны правила безопасного выхода на лёд. Не секрет, что зимние виды спорта: коньки, лыжи, хоккей всегда привлекают подростков, однако подобные игры на открытых водоёмов могут таить опасность. Всегда прислушивайтесь к сообщениям МЧС по ледовой обстановке и смотрите на знаки, предупреждающие об опасности выхода на лёд, — рассказал преподаватель Усманов Валерий Тимурович.

Направляйте раструб огнетушителя не на пламя, а на источник горения!, — рекомендует опытный преподаватель Черный Виктор Иванович.

«Ребята, чтобы спасателем было меньше работы, будьте сами внимательны и приглядываете за своими младшими братьями и сёстрами.» С наступающим Новым годом поздравила школьников начальник учебно-методического отдела Горшкова Марина Павловна.

Мероприятие, посвящённое Дню Спасателя, завершилось праздничным угощением и общим фотографированием!