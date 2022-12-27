Некоторые станции метро в новогоднюю ночь в Петербурге останутся закрыты

С полуночи до половины пятого утра будут продаваться только жетона за наличный расчет.

Как сообщает 78.ru, пассажиры смогут приобрести только жетоны за наличный расчёт.

В ночь с 31 декабря на 1 января метро в Петербурге будет работать круглосуточно, за исключением некоторых станций.

Будут закрыты вестибюли: «Проспект Ветеранов-1», «Ленинский проспект-2», «Девяткино-1», «Московская-1», «Невский проспект-2», «Проспект Славы-2», «Дунайская-1», «Зенит-1», а также «Технологический институт-1», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Чернышевская».

Проход в метро будет открыт только по банковским картам, жетонам и проездным билетам. Активация интернет-платежей и БСК будут недоступны.

Ранее стало известно, что в Петербурге в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать круглосуточно.