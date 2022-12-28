Вор украл рубли и доллары из квартиры в Кировске

По информации ivbg.ru, 28 декабря в 02:00 в полицию Кировского района обратилась 50-летняя жительница Кировска. В ее двухкомнатной квартире на втором этаже дома на Северной улице побывал вор.
Чтобы проникнуть в жилище, злоумышленник взломал замок входной двери, повредив его. Добычей вора стали 50 тысяч рублей и $500.
Деньги хозяйка хранила в кошельке, кошелек в шкатулке, а шкатулку на прикроватной тумбочке. Решается вопрос об уголовном деле.
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