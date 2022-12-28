Доктор Мясников: «Сегодня рвануло в Китае, а раз так — ждите. Ковид пойдет по миру»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Ситуация с коронавирусом в Китае обрела масштабы катастрофы. Доктор Мясников считает, что в 2023 году миру грозит очередная пандемия.

В своем Телеграм-канале популярный телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что в 2023 году мир может захлестнуть новая волна коронавируса. Как считает врач, ситуация в Китае выходит из под контроля. Ежедневно в стране заболевают миллионы жителей.

«Если китайцы сегодня (начало 2020) вводят жесточайшие меры, то они знают что-то, чего не знаем мы. А раз так — ждите, ковид пойдет по миру. Так и оказалось. Сегодня рвануло в Китае. Госпиталя переполнены, медицина не справляется! <…> Для нас это значит, что в 2023 году и нас ждёт много «интересного»», — пишет Мясников.
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