Видео: в Петербурге несколько человек с ножом ограбили магазин электроники

В Петербурге вечером 27 декабря ограбили магазин электроники на Ленинском проспекте, момент которого попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что сначала сотрудники магазина вроде поймали вора, но тут же подоспела его «группа поддержки». Завязалась потасовка, в какой-то момент один из злоумышленников достал нож и начал угрожать работникам. После грабители скрылись.

Видео: Мэш на Мойке

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.