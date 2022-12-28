Житель поселка имени Свердлова обманул двух пенсионеров

По информации ivbg.ru, задержан 23-летний житель поселка имени Свердлова во Всеволожском районе, подозреваемый в обмане двух пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Одно из преступлений было совершено 19 декабря. Около 16:00 на домашний телефон 84-летнего жителя Санкт-Петербурга позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и рассказал, что знакомая пенсионера стала виновницей аварии.

Чтобы женщина якобы избежала ответственности за ДТП, пожилому мужчине требовалось передать курьеру 250 тысяч рублей. Петербуржец согласился и около 18:30 отдал курьеру деньги.

Личность подозреваемого была установлена 27 декабря. Им оказался 23-летний житель поселка имени Свердлова, ранее судимый за кражу и задержанный 23 декабря за аналогичное преступление