В Петербурга рухнул автокран, человек оказался зажат в кабине

В Петербурге на территории промзоны опрокинулся автокран. Один человек оказался зажат в кабине спецтехники.
Инцидент произошел утром 28 декабря на территории промзоны в Уманском переулке при проведении разгрузочных работ. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и скорой помощи.
По предварительным данным, водитель сломал ноги. Второй рабочий в момент падения успел отпрыгнуть, но несмотря на это у него зафиксировано сотрясение мозга и перелом ребер.
Вам будет интересно
Несчастный случай произошел 27 декабря в массиве Нечеперть в Тосненском районе области. Мужчине стало плохо, когда он залез на столб линии...
27.12.2022 74