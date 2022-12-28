В Петербурга рухнул автокран, человек оказался зажат в кабине

В Петербурге на территории промзоны опрокинулся автокран. Один человек оказался зажат в кабине спецтехники.

Инцидент произошел утром 28 декабря на территории промзоны в Уманском переулке при проведении разгрузочных работ. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и скорой помощи.

По предварительным данным, водитель сломал ноги. Второй рабочий в момент падения успел отпрыгнуть, но несмотря на это у него зафиксировано сотрясение мозга и перелом ребер.