В Петербурга рухнул автокран, человек оказался зажат в кабине

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге на территории промзоны опрокинулся автокран. Один человек оказался зажат в кабине спецтехники.

Инцидент произошел утром 28 декабря на территории промзоны в Уманском переулке при проведении разгрузочных работ. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и скорой помощи.

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Фото: 78.ru

По предварительным данным, водитель сломал ноги. Второй рабочий в момент падения успел отпрыгнуть, но несмотря на это у него зафиксировано сотрясение мозга и перелом ребер.

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27.12.2022 74
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