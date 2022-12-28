Жители Петербурга и Ленобласти увидят звездопад Квадрантиды

С 28 декабря по 12 января жители Петербурга и Ленобласти станут свидетелями мощного звездопада Квадрантиды.

Его пик активности придется в ночь на 4 января — ожидается до 110 падающих звезд в час. Астроном, профессор РАН Дмитрий Вибе в беседе с «Невскими новостями» рассказал, что для любого метеорного потока важно, чтобы ночь была безлунной, иначе яркий спутник Земли все закроет. И лучше всего наблюдать за явлением вдали от центра города, чтобы было темно.

Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета. Квадрантиды достаточно яркие, поэтому на безоблачном небе зрелище оказывается очень впечатляющим.