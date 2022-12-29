Apple обвинили в расизме из-за умных часов

Американцы подали в суд коллективный иск на Apple, заподозрив компанию в расизме из-за некорректной, как им кажется, работы пульсоксиметра в умных часах. Инициатор иска – житель Нью-Йорка Алекс Моралес.

По его версии, Apple Watch неправильно определяет уровень насыщения крови кислородом у людей с темным цветом кожи. Пульсоксиметр анализирует цвет крови, текущей по запястью пользователя.

Алекс Моралес полагает, что при контакте с темной кожей данные искажаются.

«Использование пульсоксиметра для определения уровня кислорода в крови может подвергнуть темнокожих пациентов повышенному риску гипоксемии. Поскольку рекомендации по медицинскому обслуживанию основаны на показателях уровня кислорода крови, у белых пациентов больше возможностей получить помощь, чем у людей с таким же низким уровнем оксигенации крови, но с более темной кожей», – сказано в иске