Apple обвинили в расизме из-за умных часов

Автор: Сергей Агутин
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Американцы подали в суд коллективный иск на Apple, заподозрив компанию в расизме из-за некорректной, как им кажется, работы пульсоксиметра в умных часах. Инициатор иска – житель Нью-Йорка Алекс Моралес.

По его версии, Apple Watch неправильно определяет уровень насыщения крови кислородом у людей с темным цветом кожи. Пульсоксиметр анализирует цвет крови, текущей по запястью пользователя.

Алекс Моралес полагает, что при контакте с темной кожей данные искажаются.

«Использование пульсоксиметра для определения уровня кислорода в крови может подвергнуть темнокожих пациентов повышенному риску гипоксемии. Поскольку рекомендации по медицинскому обслуживанию основаны на показателях уровня кислорода крови, у белых пациентов больше возможностей получить помощь, чем у людей с таким же низким уровнем оксигенации крови, но с более темной кожей», – сказано в иске
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