Мужчина с тремя канистрами пытался поджечь иномарку на глазах жительницы Яльгелево

По информации ivbg.ru, 28 декабря полицией заведено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества в отношении 62-летнего жителя Коммунара Гатчинского района.

Это произошло после того, как 32-летняя жительница деревни Яльгелево обратилась в полицию 27 декабря около 21:00 и рассказала, что на участок зашел мужчина с канистрой и пытался поджечь дом.

Агрессор был задержан спустя несколько минут. Полицейским он рассказал, что планировал облить горючим и поджечь Volkswagen Passat. У мужчины изъяты три канистры с топливом и фитили.