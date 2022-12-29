Шаманы в Перу предсказывают окончание конфликта на Украине к августу 2023 года

Конфликт между Россией и Украиной завершится в 2023 году, мирный договор подпишут к концу лета. Такое предсказание сделали шаманы и целители в Перу.

«До августа будет подписано мирное соглашение… хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели», — приводит Reuters слова одного из шаманов Клеофе Седано.

Помимо этого, шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение «в северной части Америки, возможно в США», а также «много трагедий, в основном климатических».

Данную церемонию перуанские шаманы проводят каждый год в конце декабря.