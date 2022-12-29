«Сбер» начал устанавливать свои приложения на iPhone в отделениях банка

Услуга доступна в отделениях банка по всей стране. Об этом сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царёв.

ТАСС Царёв. — Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определённые сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка, — заявилЦарёв.

Он уточнил, что сейчас это можно сделать почти в пяти тысячах офисов кредитной организации.

Проблемы с установкой «Сбербанк Онлайн» начались весной, когда США ввели санкции в отношении кредитной организации. В итоге мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.

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В августе в App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью скопировало функционал «Сбербанк Онлайн». Однако спустя неделю оно было удалено из магазина приложений.