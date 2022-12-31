Восемь нерп и тюленей спасли в Петербурге и Ленобласти в этом году

Фонд друзей балтийской нерпы подвел итоги 2022 года.

За сезон удалось спасти восемь ластоногих детенышей. Сезон завершился 18 июля, когда был выпущен нерпенок Октябрик, найденный на Октябрьской набережной.

Особенностью уходящего года в Фонде назвали большое количество здоровых и диких нерпят в Петербурге. Некоторых из ластоногих видели в городе от двух до четырех месяцев. Однако несмотря на снежную и морозную зиму, благоприятную для выкармливания детенышей, в центре побывало достаточно много пациентов.

В 2022 году в центре реабилитации морских млекопитающих в Репино прошел ремонт за счет «Водоканала». Ластоногие пациенты выздоравливали уже в новых, более комфортных условиях.

Работа по спасению нерп и тюленей не прекращается даже после окончания сезона спасения малышей.

Работники Фонда друзей балтийской нерпы, «Водоканала Санкт-Петербурга» и знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик поздравляют петербуржцев с Новым годом и благодарят всех, кто поддерживает работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги.