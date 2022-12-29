Умер легенда футбола Пеле. Трехкратному чемпиону мира было 82 года

После смерти Марадоны Пеле написал: «Однажды мы попинаем мяч на небесах».

По словам дочерей легенды футбола, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным COVID-19. А в сентябре 2021 Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.

Пеле был внепланово госпитализирован в больницу в Сан-Паулу 30 ноября с общим отеком тела и сердечной недостаточностью. Организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь.

Король футбола Пеле, основные факты: