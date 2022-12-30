Китай выходит из коронавирусной изоляции

В поднебесной снимают ограничения, связанные с распространением COVID-19.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», с 8 января 2023 года Китай начинает постепенное открытие страны. Гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны.

Такое решение КНР принимает на фоне жестких локдаунов, которые не спасли страну от невиданной до этого вспышки заболеваемости и привели к серией массовых протестов.

Произошла резкая смена курса в отношении ограничений. Их стали постепенно снимать, а с 8 января решено позволить гражданам КНР свободно путешествовать по миру. Карантин для прибывающих в страну гостей также собираются снять.

Китай открывает границы в тот момент, когда внутри страны складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Во всем мире уже принимаются меры предосторожности в отношении, приезжающих из Китая людей.

Ранее стало известно, что в Ленобласти за последние сутки выявили 86 новых случаев COVID-19.