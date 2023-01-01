Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Новым 2023 годом.

Он отметил, что уходящий Год Команды 47 позволил убедиться, что каждый способен на благие дела, каждый готов совершать добрые поступки, помогать тем, кому нелегко.

«Хочу сердечно поблагодарить всех ленинградцев за труд, за искреннее желание заботиться друг о друге. Уверен, что в 2023 году мы непременно приумножим наши добрые традиции дружбы, поддержки, взаимовыручки», — говорится в поздравлении.

В новом году Александр Дрозденко пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.